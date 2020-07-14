Мануэля Нойера раскритиковали за исполнении песни, автора которой обвиняют в фашизме

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер попал в скандальную ситуацию на отдыхе в Хорватии.

Дело в том, что Нойер исполнил песню Lijepa li si, автор которой Марко "Томпсон" Перкович обвиняется в поддержке льтраправой фашисткой организации Усташи, которая во время Второй мировой войны совершила большое количество преступлений.

Нойеру пришлось объясниться в Германии за свой поступок. Голкипер сказал, что не знает хорватский язык и не понимал, о чем песня и кто ее автор.

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