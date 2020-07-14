Мануэля Нойера раскритиковали за исполнении песни, автора которой обвиняют в фашизме
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер попал в скандальную ситуацию на отдыхе в Хорватии.
Дело в том, что Нойер исполнил песню Lijepa li si, автор которой Марко "Томпсон" Перкович обвиняется в поддержке льтраправой фашисткой организации Усташи, которая во время Второй мировой войны совершила большое количество преступлений.
Нойеру пришлось объясниться в Германии за свой поступок. Голкипер сказал, что не знает хорватский язык и не понимал, о чем песня и кто ее автор.
Не пропустите: Голкипер "Баварии" Нойер стал третьим игроком, кто провёл 400 матчей в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20