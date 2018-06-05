Маня и Дяк принесли победу Румынии в товарищеском матче с Финляндией
Сборная Румынии в товарищеском матче добилась победы над Финляндией. Победу румынам принесли голы Кристиана Мани и Чиприана Дяка.
Румыния - Финляндия - 2:0 (1:0)
Голы: Маня, 37 - 1:0, Дяк, 61 - 2:0
Румыния: Татаруцяну (Лобонц, 87), Маня, Сэпунару, Балаша, Банчу, Стоян, Антон, Дяк (Мэн, 64), Митря (Грозав, 80), Будеску (Чипчу, 57), Балуца (Пушкаш, 65)
Финляндия: Градецки, Пиринен (Уронен, 67), Вайсанен, Тойвио, Тойвомяки, Тэйлор (Вяйринен, 76), Спарв, Лам (Камара, 61), Лод, Садик, Скрабб (Соири, 59)
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