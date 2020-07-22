Марадишвили: "Недооценки "Тамбова" быть не может, ЦСКА нужно забрать свои очки"

Хавбек ЦСКА Константин Марадишвили высказался по поводу матча 30-го тура против "Тамбова".

"Тамбов" - неуступчивая, скользкая команда, недавно они обыграли "Спартак" - 3:2 в гостях.

Недооценки соперника быть не может. Нам нужно выложиться и забрать свои очки", - цитирует Марадишвили пресс-служба "армейцев".

Встреча команд состоится 22 июля и начнется в 19:00 (мск).

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