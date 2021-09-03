Марадишвили трогательно попрощался с ЦСКА после перехода в "Локомотив"

Фото инстаграм Константина Марадишвили

Новичок московского "Локомотива" Константин Марадишвили опубликовал в инстаграме прощальное письмо, адресованное ЦСКА.

Напомним, что 21-летний футболист является воспитанником армейцев и всю карьеру провёл в родном клубе, в его активе 49 матчей, 2 гола и 2 ассиста.

"Красно-синие, это был очень долгий путь вместе. С семи лет я начинал защищать эти цвета. Очень много незабываемых воспоминаний связаны у меня с клубом. Я очень горд, что спустя годы после того, как сидел у телевизора и смотрел на таких футболистов как: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Георгий Щенников и других мировых звёзд, потом разделял с ними место в раздевалке и на футбольном поле. Спасибо большое молодому поколению: Федьке Чалову, Наиру Тикнизяну, Косте Кучаеву, Ване Облякову, Игорю Дивееву и многим другим, за то, что они помогли мне без труда влиться в эту большую семью.

Хочу поблагодарить всех тренеров, которые помогали мне расти, неоднократно давали мне много поддержки и помощи. Спасибо, что разглядели во мне потенциал, и дали шанс проявить себя на профессиональном уровне. Хочется поблагодарить медицинский штаб, они постоянно следили за моим здоровьем и помогали мне при необходимости 24/7. Спасибо большое поварам за компот, который на протяжении 14 лет остаётся таким же вкусным. Спасибо охранникам на базе, которые всегда встречали в столь поздний час и изредка рубились со мной в настольный теннис. Огромное спасибо фанатам за поддержку, для меня всегда было честью биться за великий клуб ЦСКА. Я буду сильно скучать по всем. И этот клуб я всегда буду носить в сердце", - написал Марадишвили.

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