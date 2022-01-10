Марадишвили высказался о положении "Зенита" в РПЛ
Фото: инстаграм Марадишвили/Автор неизвестен
Хавбек московского "Локомотива" Константин Марадишвили поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в РПЛ.
– "Зенит" уже чемпион?
– Конечно, нет. Еще 11 туров играть.
У "Зенита" собраны очень серьезные игроки. Это одна из лучших команд по индивидуальным качествам, но не скажу, что "Зенит" сейчас доминирует. Вон "Арсеналу" проиграли. Даже такой сильный клуб может спокойно проигрывать аутсайдерам.
– Какая цель у "Локомотива"?
– Одна: выиграть чемпионат. А дальше уже посмотрим по обстоятельствам. Конечно, отставание серьезное, но впереди достаточно матчей. Плюс, конечно, хотим выиграть Кубок, – сказал полузащитник.
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