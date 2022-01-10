Марадишвили высказался о положении "Зенита" в РПЛ

Фото: инстаграм Марадишвили/Автор неизвестен

Хавбек московского "Локомотива" Константин Марадишвили поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в РПЛ.

– "Зенит" уже чемпион?

– Конечно, нет. Еще 11 туров играть.

У "Зенита" собраны очень серьезные игроки. Это одна из лучших команд по индивидуальным качествам, но не скажу, что "Зенит" сейчас доминирует. Вон "Арсеналу" проиграли. Даже такой сильный клуб может спокойно проигрывать аутсайдерам.

– Какая цель у "Локомотива"?

– Одна: выиграть чемпионат. А дальше уже посмотрим по обстоятельствам. Конечно, отставание серьезное, но впереди достаточно матчей. Плюс, конечно, хотим выиграть Кубок, – сказал полузащитник.

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