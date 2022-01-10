Марадишвили высказался о возможной игре за сборную Грузии
Фото: инстаграм Марадишвили/Автор неизвестен
Хавбек московского "Локомотива" и молодежной сборной России Константин Марадишвили поделился мнением о возможном выступлении за грузинскую национальную команду.
– Перед тобой стоял выбор – играть за сборную Грузии или России?
– Раньше рассматривал два варианта – и Грузию, и Россию. Но не стал ничего менять.
Сейчас играю в России, постоянно вызываюсь в молодежку. На данном этапе о сборной Грузии бессмысленно говорить. Но хочется сказать спасибо всем грузинским болельщикам – пишут мне, зовут играть за сборную Грузии.
– Ты ведь еще не дебютировал за взрослую сборную России. В теории можешь играть за Грузию.
– Не хочу загадывать. Никто не знает, что будет завтра. Сейчас сконцентрирован на "Локо" и молодежной сборной, – сказал Марадишвили.
В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник сыграл в 14 матчах, в которых забил три гола.
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