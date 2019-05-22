Марадона арестован в аэропорту Буэнос-Айреса из-за долга бывшей девушке

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Марадона арестован в аэропорту Буэнос-Айреса из-за долга бывшей девушке

Легендарный экс-футболист Диего Марадона, который сейчас возглавляет "Дорадос", арестован в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом информирует The Sun.

По данным издания, аргентинец возвращался домой из Мексики, и в аэропорту его арестовали сразу после посадки. Позже стало известно, что его бывшая девушка Росио Олива подала не него в суд за невыплату 5 млн фунтов стерлингов.

Олива и Марадона встречались 6 лет.

Суд состоится 13 июня, однако сам аргентинец не будет присутствовать на слушание. Вместо него будет адвокат Матиас Морла.

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