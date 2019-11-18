Марадона близок к уходу из "Химнасии"
Наставник "Химнасии" Диего Марадона может в ближайшее время покинуть занимаемый пост, сообщает TNT Sports.
По информации источника, 59-летний специалист готов уйти в отставку в случае смены президента в клубе из Ла-Платы.
Учитывая, что нынешний руководитель "Химнасии" Габриэль Пеллегрино не собирается идти на следующие выборы, вероятность ухода Марадоны высока.
Напомним, что легендарный аргентинец возглавляет команду с 5 сентября.
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|Эстудиантес
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|Ньюэллз Олд Бойз
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|Индепендьенте
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|13
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|Тальерес де Кордоба
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|Арсенал
|12
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|15
|К Кордоба Сантьяго
|13
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|Унион Санта-Фе
|13
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|Дефенса и Хустисия
|13
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|Уракан
|13
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|19
|Банфилд
|13
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|Колон
|12
|13
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|Патронато Парана
|13
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|22
|Химнасия Ла-Плата
|13
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|23
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