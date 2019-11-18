Марадона близок к уходу из "Химнасии"

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Марадона близок к уходу из "Химнасии"

Наставник "Химнасии" Диего Марадона может в ближайшее время покинуть занимаемый пост, сообщает TNT Sports.

По информации источника, 59-летний специалист готов уйти в отставку в случае смены президента в клубе из Ла-Платы.

Учитывая, что нынешний руководитель "Химнасии" Габриэль Пеллегрино не собирается идти на следующие выборы, вероятность ухода Марадоны высока.

Напомним, что легендарный аргентинец возглавляет команду с 5 сентября.

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