Легенда мирового футбола Диего Марадона через фейсбук сообщил о своем состоянии.

Так, на своей странице в социальной сети аргентинец написал: "Хочу всем сказать, что со мной все нормально. Я не нахожусь в больнице, и меня никто не госпитализировал. В перерыве матча с Нигерией у меня сильно заболела шея и я перенес декомпенсацию сердца. Меня проверил доктор и сказал перед вторым таймом, что мне лучше отправится домой. Однако я хотел остаться, ведь мы рисковали всем. Как я мог уйти в такой ситуации? Всех целую, спасибо за поддержку".

Напомним, аргентинские СМИ опровергли информацию о госпитализации Марадоны. | soccernews.ru