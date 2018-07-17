Марадона: "ЧМ-2018 выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман"

Экс-форвард сборной Аргентины Диего Марадона считает, что Франция выиграла в финале ЧМ-2018 благодаря несправедливому пенальти.

"Выиграла Франция, потому что назначили пенальти, который был придуман. Речь о моменте, когда мяч попал в руку Перишичу. Просмотр VAR должен был обеспечить честное решение", - сказал он.

В решающей игре турнира французы обыграли Хорватию со счетом 4:2.

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