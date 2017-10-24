Марадона дал совет Кейну

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона дал совет нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

"Харри, не нужно всегда бить в ближний угол. Бей иногда в дальний. Знаешь почему? Вратари постоянно наблюдают за тобой по телевизору. Так что в следующий раз бей в дальний угол" - цитирует Марадону Goal.com.

Стоит отметить, что в этом сезоне 24-летний Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 12 матчей, забил 13 голов и сделал 3 результативных передачи.

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