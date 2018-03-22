Марадона дал совет Месси

Легенда мирового футбола Диего Марадона дал совет капитану сборной Аргентины Лионелю Месси.

" Я бы посоветовал Месси продолжать показывать игру, которой наслаждаются болельщики. Он должен забыть о критике, если он хочет выиграть Чемпионат Мира, Лигу Чемпионов и кубок Испании. Он не должен ничего доказывать. Мы должны наслаждаться его игрой на поле ", - цитирует бывшего футболиста sport.es.

Напомним, Марадона назвал своих фаворитов Чемпионата Мира. | soccernews.ru