Марадона дал совет Месси накануне ЧМ-2018

Экс-игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона рассказал нападающему команды Лионелю Месси о том, как ему следует играть на Чемпионате Мира-2018.

"Я бы посоветовал Месси просто продолжать играть и наслаждаться игрой. Ему надо забыть о критиках, которые рассуждают, может он выиграть чемпионат мира или нет. Он не должен ничего доказывать. Я не знаю Сампаоли, не знаю, какую игру он ставит, но я знаю многих игроков и то, что они отдадут себя полностью. И я думаю, у них есть хорошая возможность выиграть чемпионат мира. Но я не назвал бы Аргентину фаворитом: фавориты никогда не выигрывают", - сказал он.

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