Марадона дал совет Месси накануне ЧМ-2018

Теги лионель мессиаргентинадиего марадона

Марадона дал совет Месси накануне ЧМ-2018Экс-игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона рассказал нападающему команды Лионелю Месси о том, как ему следует играть на Чемпионате Мира-2018.

"Я бы посоветовал Месси просто продолжать играть и наслаждаться игрой. Ему надо забыть о критиках, которые рассуждают, может он выиграть чемпионат мира или нет.  Он не должен ничего доказывать. Я не знаю Сампаоли, не знаю, какую игру он ставит, но я знаю многих игроков и то, что они отдадут себя полностью. И я думаю, у них есть хорошая возможность выиграть чемпионат мира. Но я не назвал бы Аргентину фаворитом: фавориты никогда не выигрывают", - сказал он.

Читайте: Марадона: "Я раньше делал все то, что сейчас делает Месси" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов