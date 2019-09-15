Марадона дебютировал с поражения в качестве наставника "Химнасии"

"Химнасия и Эсгрима" в дебютном матче под руководством нового главного тренера Диего Марадоны потерпела поражение от "Расинга" (1:2) в шестом туре чемпионата Аргентины.

"Расинг" открыл счет на 36-й минуте благодаря голу Диего Гонсалеса. "Химнасия" отыгралась в начале второго тайма, отличился Ариэль Гарсия. Впрочем, всего через пару минут гости вновь вышли вперед, голом отметился Федерико Сарачо.

Таким образом, "Химнасия и Эсгрима" по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице аргентинской Суперлиги, набрав всего одно очко.

"Химнасия и Эсгрима" - "Расинг" - 1:2 (0:1)

Голы: Гонсалес, 36 - 0:1, Гарсия, 52 - 1:1, Сарачо, 54 - 1:2

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