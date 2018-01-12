Марадона: "Это безумие, что Монтелла занял место Бериццо"

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Марадона: "Это безумие, что Монтелла занял место Бериццо"
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выразил поддержку своему соотечественнику Эдуардо Бериццо, который был уволен с поста главного тренера "Севильи".

"Это безумие, что Монтелла занял место Бериццо. Особенно учитывая то, что Монтеллу выгнали из "Милана". Тысячи тренеров лучше справились бы с этой работой. Бизнесмены не должны контролировать футбол", - написал Марадона в своем Instagram.

Напомним, что Монтелла возглавил "Севилью" в конце декабря прошлого года. Под его руководством команда проиграла "Бетису" (3:5) в Ла Лиге и обыграла "Кадис" (2:1) в Кубке Короля. 

Не пропустите: "Севилья" и "Эспаньол" вышли в четвертьфинал Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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