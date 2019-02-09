Марадона феерично отпраздновал победу своей команды

Теги диего марадонадорадос

Марадона феерично отпраздновал победу своей команды

Экс-игрок сборной Аргентины и главный тренер "Дорадоса" Диего Марадона в фирменном стиле отпраздновал победу в матче против "Коррекаминоса" (1:0). Об этом сообщает Diario AS.

"Дорадос" идет на предпоследнем месте турнирной таблицы Ассенсо МХ.

Не пропустите: Хамшик в выходные пройдет медосмотр в "Далянь Ифан"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" предложил "Челси" грандиозный обмен

"Реал" предложил "Челси" грандиозный обмен

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Mineros de Zacatecas II Mineros de Zacatecas II 13 33
2 Correcaminos UAT II Correcaminos UAT II 13 25
3 Dorados Premier Dorados Premier 13 24
4 Atlético Saltillo Atlético Saltillo 13 24
5 Internacional SM Internacional SM 13 23
6 Leones Negros Leones Negros 13 23
7 UA Zacatecas UA Zacatecas 13 22
8 Celaya II Celaya II 13 16
9 Calor de San Pedro Calor de San Pedro 13 16
10 Sahuayo Sahuayo 13 16
11 Mineros de Fresnillo Mineros de Fresnillo 13 15
12 Constructores Constructores 13 11
13 Deportivo Cafessa Deportivo Cafessa 13 9
14 Cimarrones de Sonora II Cimarrones de Sonora II 13 3
Группа 2 М О
1 Coyotes Coyotes 13 36
2 Орисаба Орисаба 13 33
3 Yalmakan Yalmakan 13 27
4 Chimalhuacán Chimalhuacán 13 26
5 Chapulineros Chapulineros 13 24
6 Gladiadores Gladiadores 13 20
7 Ocelotes UNACH Ocelotes UNACH 13 19
8 Cuautla Cuautla 13 19
9 Zitacuaro Zitacuaro 13 18
10 Teca UTN Teca UTN 13 15
11 Ciervos Ciervos 13 12
12 Isleños del Carmen Isleños del Carmen 13 8
13 Satélites Satélites 13 7
14 Cuatetes de Acapulco Cuatetes de Acapulco 13 7
Полная таблица

топ-5 тегов