Марадона феерично отпраздновал победу своей команды

Экс-игрок сборной Аргентины и главный тренер "Дорадоса" Диего Марадона в фирменном стиле отпраздновал победу в матче против "Коррекаминоса" (1:0). Об этом сообщает Diario AS.

"Дорадос" идет на предпоследнем месте турнирной таблицы Ассенсо МХ.

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