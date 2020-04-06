Марадона готов пожертвовать часть зарплаты на борьбу с коронавирусом

2 Теги диего марадонакоронавирус

Марадона готов пожертвовать часть зарплаты на борьбу с коронавирусом

Главный тренер "Химнасии и Эсгрима Ла Плата" Диего Марадона сказал, что готов отдавать часть своей зарплаты на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил президент клуба.

"Мы говорили с Марадоной. Он предложил отдавать часть своей зарплаты на борьбу с вирусом. Его контракт с "Химнасией" заканчивается 22 августа, но он продолжит работу с командой и после", - цитирует Пеллегрино A Bola.

По последним данным, в Аргентине зафиксировано 1554 случая заражения коронавирусом.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вот он!Лидер Аргентины,настоящий патриот,не то что гномяра позорный!

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Если он готов, то что ему мешает это делать? Многие тренеры это уже сделали!

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