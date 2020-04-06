Марадона готов пожертвовать часть зарплаты на борьбу с коронавирусом
Главный тренер "Химнасии и Эсгрима Ла Плата" Диего Марадона сказал, что готов отдавать часть своей зарплаты на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил президент клуба.
"Мы говорили с Марадоной. Он предложил отдавать часть своей зарплаты на борьбу с вирусом. Его контракт с "Химнасией" заканчивается 22 августа, но он продолжит работу с командой и после", - цитирует Пеллегрино A Bola.
По последним данным, в Аргентине зафиксировано 1554 случая заражения коронавирусом.
Не пропустите: Марадона заявил, что некоторые клубы пользуются моментом, чтобы не платить игрокам| http://soccernews.ru
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|23
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|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
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|Уракан
|23
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|23
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