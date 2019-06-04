Марадона готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

1 Теги диего марадонаманчестер юнайтед

Марадона готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил о готовности стать наставником "Манчестер Юнайтед".

"Если им нужен новый тренер, я готов. Знаю, что клуб продаёт много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу сделать это. "Манчестер Юнайтед" долго был моей любимой английской командой. У них было много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона", - цитирует Марадону FourFourTwo.

Последним клубом 58-летнего специалиста был мексиканский "Дорадос". До этого он тренировал сборную Аргентины и несколько малоизвестных команд.

"МЮ" сейчас возглавляет Уле Гуннар Сульшер. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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Комментарии

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vladislavfokin

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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