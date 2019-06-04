Марадона готов возглавить "Манчестер Юнайтед"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил о готовности стать наставником "Манчестер Юнайтед".

"Если им нужен новый тренер, я готов. Знаю, что клуб продаёт много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу сделать это. "Манчестер Юнайтед" долго был моей любимой английской командой. У них было много отличных игроков и отличная команда под руководством Алекса Фергюсона", - цитирует Марадону FourFourTwo.

Последним клубом 58-летнего специалиста был мексиканский "Дорадос". До этого он тренировал сборную Аргентины и несколько малоизвестных команд.

"МЮ" сейчас возглавляет Уле Гуннар Сульшер. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется французским вратарем в качестве замены де Хеа. | http://soccernews.ru