Марадона хочет видеть Месси в "Наполи"
Бывший нападающий "Наполи" Диего Марадона заявил, что он хотел бы видеть в неаполитанском клубе форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
"У Месси не было такой жизни, как у меня, но я уверен, что он мог бы без проблем играть за "Наполи". Он не смог бы сделать то, что я, но я бы хотел видеть его в Неаполе", - приводит слова Марадоны Football Italia.
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Наполи" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 1:1.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Экс-вратарь сборной Аргентины заявил, что Месси не является лучшим футболистом в мире. | http://soccernews.ru
главное
-
Чемпионат России получил новое название
-
"Манчестер Юнайтед" планирует согласовать трансфер Грилиша до чемпионата Европы 2020 года
-
Венгер заявил, что "Бавария" украла Гнабри у "Вердера"
-
"Наполи" пройдет "Барселону"? Каталонцы показали "беззубый" футбол в Неаполе и рискуют в очередной раз провалится в ЛЧ
-
Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
Лента новостей
-
Примера не разрешила Родриго сыграть с "Барселоной"
-
Марадона хочет видеть Месси в "Наполи"
-
"Интер" нацелился на ветерана "Тоттенхэма"
-
"Реал" готов заплатить огромную сумму за ван Дейка
-
1
"Барселона" сможет рассчитывать только на 12 игроков в ответном матче с "Наполи"
-
Семин оценил шансы "Зенита" в РПЛ без Кокорина
-
1
Чемпионат России получил новое название
-
"Ливерпуль" предложил Вернеру выгодные условия личного контракта
-
"Милан" нацелился на полузащитника сборной Аргентины
-
Семин рассказал, почему "Локомотив" не смог купить камерунского нападающего
-
Экс-игрок "Рубина" Башкиров может перейти в польский клуб
-
"Арсенал" может продать Обамеянга летом
-
Нойер вышел на 4-е место среди вратарей по числу матчей в Лиге чемпионов
-
"Краснодар" ввел серьезное наказание для игроков, которые попадутся на употреблении наркотиков
-
Российские судьи не будут обслуживать матчи ЧМ-2022 в Катаре
-
"Манчестер Сити" подал апелляцию на исключение из еврокубков
-
"Манчестер Юнайтед" планирует согласовать трансфер Грилиша до чемпионата Европы 2020 года
-
Кевин Кураньи: "Сочи" хороший вариант для Кокорина"
-
"Бавария" представила форму к 120-летию клуба
-
"Томь" проиграла "Родине" и заняла последнее место в Кубке ФНЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14