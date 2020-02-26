Марадона хочет видеть Месси в "Наполи"

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Марадона хочет видеть Месси в "Наполи"

Бывший нападающий "Наполи" Диего Марадона заявил, что он хотел бы видеть в неаполитанском клубе форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"У Месси не было такой жизни, как у меня, но я уверен, что он мог бы без проблем играть за "Наполи". Он не смог бы сделать то, что я, но я бы хотел видеть его в Неаполе", - приводит слова Марадоны Football Italia.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Наполи" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 1:1.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 29 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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