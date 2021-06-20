Марадона и Месси стали героями яркого ролика на День отца (видео)



Аргентинский канал TyC Sports в честь дня отца, который отмечается 20 июня, подготовил трогательный ролик, героями которого стали Диего Марадона и Лионель Месси.

В ролике Месси представлен наследником Марадоны и повторяет его действия на поле.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал отек легких, вызванный острой сердечной недостаточностью. В бытность футболистом он становился чемпионом мира в 1986 году. Месси становился серебряным призером чемпионата мира-2014.

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