Марадона и Месси стали героями яркого ролика на День отца (видео)

1 Теги лионель мессиаргентинадиего марадона

Марадона и Месси стали героями яркого ролика на День отца (видео)
Аргентинский канал TyC Sports в честь дня отца, который отмечается 20 июня, подготовил трогательный ролик, героями которого стали Диего Марадона и Лионель Месси.

В ролике Месси представлен наследником Марадоны и повторяет его действия на поле.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал отек легких, вызванный острой сердечной недостаточностью. В бытность футболистом он становился чемпионом мира в 1986 году. Месси становился серебряным призером чемпионата мира-2014.

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Комментарии

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lesnovsky

Два гения, которые делали магию на поле.... Не делали детей в пробирках, не насиловали женщин, не были эгоистами на поле, уважали партнеров не на словах, а на деле... Во многом похожи друг на друга, да и голы забивали гениальные и похожие, как близнецы... Одноклеточным это не понять... Или понимаешь, второгодник???.... Не-а, не понимаешь... Тебе не дано... Хе-хе-хе-хе....

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