Марадона: "Иско много двигается, но не ведет игру"

Легенда мирового футбола Диего Марадона критически отозвался об игре полузащитника сборной Испании Иско на Чемпионате Мира в России.

" Испания сыграла в своем стиле, владея мячом по 75% игрового времени, но им не хватало фирменных передач Хави. Его отсутствие сказалось, как никогда ранее. Восполнить пробел попытался Иньеста. Когда он вышел на поле в игре с Россией, он добавил игре осмысленности. Иско же только много двигается, но не ведет игру ", - цитирует легендарного аргентинца sport.es.

Напомним, Испания определилась со своим новым главным тренером. | soccernews.ru