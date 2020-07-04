Марадона испытывает проблемы с употреблением алкоголя

Леопольдо Луке, врач легендарного аргентинца Диего Марадоны, рассказал о пагубной привычке своего пациента.

"Он пьёт, чрезмерно употребляет алкоголь, но мы работаем над этим. Зато Диего полностью очищен от кокаина, хотя он ужасно переносит карантин и возникшие семейные проблемы", - приводит слова Луке Infobae.

Напомним, что сейчас Марадона тренирует "Химнасию" из Ла-Платы. Ранее сообщалось, что он может возглавить сборную Испании.

Не пропустите: Марадона во время танца показал голую задницу. | http://soccernews.ru