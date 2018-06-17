Марадона извинился за инцидент с курением

Легенда мирового футбола Диего Марадона принёс извинения за курение на стадионе во время матча ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Исландии.

"Сегодня был тяжёлый день для аргентинцев, было сильное напряжение из-за стартового матча Чемпионата Мира. Каждый чувствует это по-разному. Я действительно не знал о запрете на курение на стадионах. Приношу извинения всем, включая организаторов турнира" - написал Марадона на своей странице в Facebook.

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