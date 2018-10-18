Марадона извинится перед Месси

Теги лионель мессидиего марадона

Марадона извинится перед МессиБывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона извинится перед форвардом "Барселоны"​ Лионелем Месси.

Как сообщил адвокат 57-летнего аргентинца в интервью Marca, легендарный футболист намерен позвонить нынешнему лидеру сборной Аргентины.

Напомним, что Марадона заявил, что Месси не является лидером национальной команды.

Читайте: Марадона о Месси: "Бессмысленно пытаться сделать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед игрой" | http://soccernews.ru

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