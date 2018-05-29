Марадона, Кафу, Эффенберг и Дель Боске назвали своих фаворитов ЧМ-2018

Легенды мирового футбола Диего Марадона, Кафу, Штефан Эффенберг и Висенте Дель Боске назвали своих фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

Так, аргентинец главными претендентами на победу в турнире видит сборные Германии и Испании, бразилец - на своих соотечественников, немец - на Францию и Англию, а испанский тренер - на те же Германию и Англию.

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