Марадона критически оценил игру сборной Аргентины на ЧМ-2018

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона раскритиковал игру сборной Аргентины на Чемпионате Мира-2018.

"Мне было стыдно. Мне было печально наблюдать за такой сборной Аргентины. У нее не было не идей, ни целей. Но я ни в чем не виню Месси. Он всегда бьется за команду. Но ему просто не с кем играть в футбол и некому отдать передачу", - приводит слова Марадоны Daily Mail.

Напомним, что Аргентина вылетела с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала уступив будущему чемпиону сборной Франции (3:4).

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