Марадона: "Месси не виноват в неудачном выступлении Аргентины"

Легенда мирового футбола Диего Марадона поддержал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в преддверии игры против национальной команды Нигерии на Чемпионате Мира в России.

" У меня есть сообщение для Лионеля Месси. Я просто хочу сказать ему, что он не виноват в неудачном выступлении своей команды на Чемпионате Мира. Я также хочу сказать, что люблю его и всегда уважал ", - приводит слова бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Марадона планирует переговорить с игроками сборной Аргентины. | soccernews.ru