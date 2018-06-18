Марадона: "Месси продемонстрировал свое лицо"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона встал на защиту капитана своей национальной сборной Лионеля Месси.

"Я не забил пять пенальти подряд, но я все равно остался Диего Армандо Марадоной. Игра и два очка, которые потеряла команда, не связаны с не забитым им пенальти. Он показал свое лицо и отдал все силы на поле. Он выполнил свой долг", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Месси потребовал изменений в составе сборной перед игрой с Хорватией. | soccernews.ru