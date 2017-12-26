Марадона: "Мне не нравится ПСЖ"

Один из лучших игроков в истории футбола Диего Марадона высказался о своем отношении к французскому ПСЖ.

" Нравится ли мне ПСЖ? Нет, меня не устраивает их игра. Они слишком зависимы от голов Неймара и Кавани ", - приводит слова легенды аргентинского и мирового футбола le10sport.

Напомним, ПСЖ назвал цену на Дракслера. | soccernews.ru