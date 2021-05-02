Марадона мог умереть из-за действий врачей

Фото: инстаграм Диего Марадоны/Автор неизвестен

В Аргентине продолжается расследование обстоятельств смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, сообщает TN.com.ar.

По последней информации, Марадона мог умереть из-за врачей. Действия медиков называют неадекватными и неразумными. В комиссии по расследованию считают, что Марадона мог выжить, если бы за ним следили более квалифицированные врачи. Установлено, что Диего начал умирать за 12 часов до установленного времени смерти. У легенды футбола началась агония, но врачи проигнорировали это.

В настоящее время под следствием находятся личный врач легендарного футболиста, психиатр, психолог и четыре медсестры.

Напомним, что Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

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