Марадона может остаться жить в Беларуси

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Марадона может остаться жить в Беларуси

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона не исключил, что останется жить в Беларуси.

"Благодарю "Динамо" за то, что клуб сделал мне это предложение. Когда я с "Аль-Фуджейрой" не вышел из второго дивизиона в первый, мне предложили пост президента "Динамо". Увидел, что это серьёзный проект. Ни секунды не сомневался. Если закончу свою карьеру в Бресте, я, наверное, останусь здесь жить. Мы очень много мечтаем. И многое нам предстоит узнать" - сказал Марадона.

Легендарный аргентинец после презентации посетил матч брестского "Динамо" против солигорского "Шахтёра", который завершился волевой победой "горняков" со счётом 3:1.

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