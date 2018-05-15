Марадона может стать спортивным директором белорусского клуба
Легендарный футболист Диего Марадона не будет тренировать брестское "Динамо".
Как сообщает AS, белорусский клуб рассматривает вариант с приглашением 57-летнего аргентинца, однако не на пост наставника, а на должность спортивного директора.
Стороны ведут переговоры. Пока неизвестно, заинтересован ли Марадона в уходе из тренерского цеха ради работы функционера. | http://soccernews.ru
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|Минск
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|22
|25
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|Динамо Брест
|22
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|22
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|Днепр Могилев
|22
|12