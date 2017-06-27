Марадона может войти в тренерский штаб сборной России

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона в ближайшее время прилетит в Россию, сообщает "Советский спорт".

По сведениям источника, аргентинский специалист проведет переговоры о вхождении в тренерский штаб сборной России, который возглавляет Станислав Черчесов.

Стоит отметить, что 56-летний Марадона ранее тренировал "Текстил Мандию", "Расинг", сборную Аргентины, "Аль-Васл" и "Аль-Фуджайру". Особых успехов не добивался.

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