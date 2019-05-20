Марадона может возглавить аргентинский клуб

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Марадона может возглавить аргентинский клуб

Наставник "Дорадоса" Диего Марадона может вернуться в Аргентину.

Как сообщает TNT Sports, аргентинские "Бельграно" и "Ньюэллз Олд Бойз" хотят видеть Марадону на своем тренерском мостике. Ранее Марадона заявлял, что в ближайшее время покинет "Дорадос".

Напомним, что Марадона за свою тренерскую карьеру успел поработать в сборной Аргентине, "Аль-Васле" и "Аль-Фуджайре".

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