Марадона может возглавить аргентинский клуб

Наставник "Дорадоса" Диего Марадона может вернуться в Аргентину.

Как сообщает TNT Sports, аргентинские "Бельграно" и "Ньюэллз Олд Бойз" хотят видеть Марадону на своем тренерском мостике. Ранее Марадона заявлял, что в ближайшее время покинет "Дорадос".

Напомним, что Марадона за свою тренерскую карьеру успел поработать в сборной Аргентине, "Аль-Васле" и "Аль-Фуджайре".

Читайте также: "Дорадос" Марадоны потерял возможность пройти в высший мексиканский дивизион. | http://soccernews.ru