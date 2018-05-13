Марадона может возглавить белорусский клуб

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Марадона может возглавить белорусский клуб

Легенда футбола Диего Марадона может продолжить карьеру в Беларуси.

Как сообщает источник, в услугах Марадоны заинтересовано брестское "Динамо", которое ранее отправило в отставку Радослава Латала.

Последним местом работы Марадоны был клуб из ОАЭ "Аль-Фуджайра".

Читайте также: Марадона продолжит тренировать "Аль-Фуджайру". | http://soccernews.ru

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