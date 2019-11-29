Марадона может возглавить испанский клуб
Наставник "Химнасии" Диего Марадона может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает Marca, легенда футбола может стать тренером "Эльче". Клуб выступает в Сегунде, где после 17 туров занимает 10-е место.
Ранее сообщалось, что Марадона покинул "Химнасию" из-за конфликта с руководством, однако позже аргентинец вернулся к своим обязанностям.
Читайте также: Марадона обратился к болельщикам после возвращения на пост главного тренера "Химнасии". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6