Марадона может возглавить испанский клуб

Наставник "Химнасии" Диего Марадона может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Marca, легенда футбола может стать тренером "Эльче". Клуб выступает в Сегунде, где после 17 туров занимает 10-е место.

Ранее сообщалось, что Марадона покинул "Химнасию" из-за конфликта с руководством, однако позже аргентинец вернулся к своим обязанностям.

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