Марадона может возглавить новичка Ла Лиги "Эльче"

Легендарный экс-футболист, а ныне тренер Диего Марадона может возглавить "Эльче", который в сезоне-2020/21 будет выступать в Примере. Об этом сообщает Super Deporte.

По данным источника, владелец клуба Кристиан Брагарник хочет пригласить специалиста на пост главного тренера, который недавно покинул Хосе Розо Мартин.

На данный момент Марадона тренирует аргентинскую "Химнасию и Эсгрим". В начале июня клуб продлил контракт с тренером до декабря 2021 года.

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