Марадона: "Надеюсь, что "Наполи" сможет выиграть скудетто"

Легенда "Наполи" Диего Марадона высказался о конкурентоспособности неаполитанцев и их перспективах в сезоне 2017/18.

"В "Наполи" должны раз и навсегда понять, что есть домашние матчи, в которых нельзя терять очки. Например, с "Интером". В подобных играх надо побеждать, так как это один из конкурентов. Надеюсь, что "Наполи" сможет выиграть скудетто в этом сезоне, но меня смущает недостаточная глубина состава. На футболистов выпадает слишком большая нагрузка" - цитирует Марадону Football Italia.

Отметим, что по итогам 9 туров "Наполи" лидирует в Серии А, имея в своём активе 25 очков.

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