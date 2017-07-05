Марадона: "Надеюсь, что "Наполи" станет чемпионом Италии, а Хамшик побьет мой рекорд"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона пожелал своему бывшему клубу "Наполи" стать чемпионом Италии, а полузащитнику Мареку Хамшику побить его рекорд по голам за неаполитанцев.

"Я надеюсь, что в следующем сезоне "Наполи" сумеет стать чемпионом. Команда набралась опыта и теперь сможет не терять очки в тех матчах, которые им не удавалось выиграть в прошлые годы. Думаю, что сейчас настал подходящий момент для Маурицио Сарри, Пепе Рейны, Инсинье, Дриса Мертенса и других. Они могут доказать, что "Наполи" достоин завоевания скудетто.

Что касается Хамшика, то надеюсь, он побьет мой рекорд по голам за клуб. Рекорды существуют для того, чтобы бить их. Хочу, чтобы Марек забил еще много голов за "Наполи", - приводит слова Марадоны Football Italia.

Напомним, что за последние пять лет "Наполи" по два раза занимал второе и третье места в Серии А.

В данный момент Марадона со 115 голами является лучшим бомбардиром в истории "Наполи", но на счету Хамшика уже 113 мячей.

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