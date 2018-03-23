Марадона: "Наполи" может стать чемпионом Италии"

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Марадона: "Наполи" может стать чемпионом Италии"
Бывший нападающий "Наполи" Диего Марадона считает, что неаполитанский клуб имеет шансы на победу в чемпионате Италии.

"Наполи" может стать чемпионом Италии. Я верю, что клуб выиграет скудетто. Нынешняя команда порой напоминает мне тот самый "Наполи", за который когда-то играл я", – приводит слова Мародоны La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что в последний раз неаполитанцы побеждали в Серии А в 1990 году.

После 29 туров "Наполи" с 73 очками занимает второе место в чемпионате Италии и на два очка отстает от лидирующего "Ювентуса".

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