Марадона нарушил правила стадиона "Открытие Арена"

Легенда мирового футбола Диего Марадона посетил матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Исландии.

Бывший форвард "альбиселесте" был замечен на трибунах "Открытие Арены" в Москве. Примечательно, что Марадона нарушил правила стадиона, так как вопреки запрету на курение не выпускал сигару изо рта.

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