Марадона настаивает на аресте своей дочери

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Марадона настаивает на аресте своей дочериАдвокат Диего Марадоны в деле против бывшей жены Клаудии Вильяфаньи, заявил о том, что легенда футбола настаивает на аресте свой же дочери Джаннины.

Напомним, что дело было открыто в 2015 году, когда бывший главный тренер сборной Аргентины обвинил свою супругу в краже 80 миллионов песо.

"У нас есть доказательства, что Джаннина летала в Уругвай и совершала там различные банковские операции. Но у нее нет ни счета, ни активов. Мы считаем, что в данном случае необходим превентивный арест", - отметил юрист.

Читайте: Марадона: "Я хочу вновь возглавить сборную Аргентина" | http://soccernews.ru

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Сергей

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