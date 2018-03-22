Марадона назвал фаворита ЧМ-2018

Легендарный аргентинец Диего Марадона назвал своих фаворитов Чемпионата Мира-2018 в России.

По словам легенды футбола, сборная Франции не является кандидатом на победу.

"У Франции хорошая команда, там есть отличные игроки, такие как Погба, но она не фаворит. Франция была бы лучше, если бы вернулся Рибери. Лично я считаю фаворитами Германию и Испанию", - сказал аргентинец.

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