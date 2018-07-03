Марадона назвал главного фаворита Чемпионата Мира в России

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Марадона назвал главного фаворита Чемпионата Мира в РоссииЛегенда мирового футбола Диего Марадона назвал главного фаворита Чемпионата Мира в России.

"Я видел очень сильную команду у БразилииОни уже находятся на пути к титулу. Мне очень нравится команда Тите, потому что они выглядят на турнире очень здорово", - приводит слова легендарного аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ Бразилия сыграет против Бельгии. | soccernews.ru

Комментарии
Александр

Чемпионом будет Бельгия,факт

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Александр

Чемпионом будет Бельгия,факт

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Александр

Чемпионом будет Бельгия,факт

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Александр

Чемпионом будет Бельгия,факт

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Александр

Чемпионом будет Бельгия,факт

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Михаил

Я за праздник в стране, но как играет бельгия,хотелось чтоб наши так играли.

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Михаил

Мне нравится как играет Неймар,ну надо ведь быть еще мужчиной,ведь на него весь мир смотрит.Какой пример для детей.

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