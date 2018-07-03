Легенда мирового футбола Диего Марадона назвал главного фаворита Чемпионата Мира в России.

" Я видел очень сильную команду у Бразилии . Они уже находятся на пути к титулу. Мне очень нравится команда Тите, потому что они выглядят на турнире очень здорово ", - приводит слова легендарного аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ Бразилия сыграет против Бельгии. | soccernews.ru