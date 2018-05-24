Марадона назвал главную проблему сборной Аргентины

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона назвал главную проблему национальной команды своей страны.

" Есть более способные тренеры для работы со сборной. У него нет четко поставленной игры и костяка команды. Главная п роблема Аргентины - это Сампаоли. Потому что, если тренер не определился со своими концепциями, игроки не смогут творить чудеса ", - цитирует известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, жена Икарди оценила перспективы мужа в сборной Аргентины. | soccernews.ru