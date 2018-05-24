Марадона назвал главную проблему сборной Аргентины

Теги диего марадонааргентинахорхе сампаоли

Марадона назвал главную проблему сборной АргентиныЛегендарный аргентинский футболист Диего Марадона назвал главную проблему национальной команды своей страны.

"Есть более способные тренеры для работы со сборной. У него нет четко поставленной игры и костяка команды. Главная проблема Аргентины - это СампаолиПотому что, если тренер не определился со своими концепциями, игроки не смогут творить чудеса", - цитирует известного в прошлом футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, жена Икарди оценила перспективы мужа в сборной Аргентины. | soccernews.ru

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