Марадона назвал группу сборной Аргентины проходимой

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Марадона назвал группу сборной Аргентины проходимой

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поделился мнением о группе, в которую  попала сборная Аргентины на ЧМ-2018.

"Проходимая группа. Я посмотрел на команды, которые попали в группу к Аргентине. Сборной нужно ускорить свою игру, но группа проходима" - приводят слова Марадоны российские СМИ.

Напомним, что в группу с Аргентиной попали Исландия, Хорватия и Нигерия.

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комментарии
Зенден

Проходная и проходимая вообще-то разные вещи если что.

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