Марадона назвал лучшего аргентинского форварда
Один из лучших игроков в истории футбола Диего Марадона назвал лучшего аргентинского форварда на сегодняшний день.
"Без тени сомнения, Карлос Тевес заслуживает того, чтобы поехать на Чемпионат Мира. У нас нет никого лучше него. Мы занимаемся поисками игроков на дне, чтобы найти подходящего девятого номера", - цитирует Марадону El Popular.
Напомним, Марадона раскритиковал игроков сборной Аргентины. | soccernews.ru
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