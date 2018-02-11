Один из лучших игроков в истории футбола Диего Марадона назвал лучшего аргентинского форварда на сегодняшний день.

"Без тени сомнения, Карлос Тевес заслуживает того, чтобы поехать на Чемпионат Мира. У нас нет никого лучше него. Мы занимаемся поисками игроков на дне, чтобы найти подходящего девятого номера", - цитирует Марадону El Popular.

Напомним, Марадона раскритиковал игроков сборной Аргентины. | soccernews.ru