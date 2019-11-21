Марадона назвал лучшего теннисиста в истории

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Марадона назвал лучшего теннисиста в истории

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона обратился к швейцарцу Роджеру Федереру, назвав его величайшим теннисистом в истории.

"Я называю тебя машиной. Ты всегда будет величайшим в истории. Таких больше нет. Если у тебя когда-нибудь возникнут сложности в Аргентине, то ты всегда можешь обратиться ко мне", - сказал Марадона в видеообращении.

38-летний Федерер является рекордсменом по числу титулов на турнирах Большого шлема (20). Также швейцарец рекордные 310 недель занимал первое место в мировом теннисном рейтинге.

Не пропустите: Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии". | http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Соглашусь. Федерер в теннисе, Джордан в баскетболе, Гретцки в хоккее, Месси в футболе.

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