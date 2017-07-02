Марадона назвал Сампаоли предателем

Один из лучших игроков в истории футбола Диего Марадона назвал главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли предателем.

Так, на вопрос о наставнике "альбиселесте" легендарный футболист ответил: "Я считаю Хорхе Сампаоли предателем, а я не говорю о предателях".

Отметим, что в вину 57-летнему специалисту Марадона ставит то, что он возглавлял сборную Чили, которая обыграла аргентинцев в финале Копа Америка 2015 года.

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