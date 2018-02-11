Марадона: "Не считая Месси, аргентинских футболистов уже не воспринимают всерьез"

Легендарный аргентинец Диего Марадона поделился мнением о нынешнем состоянии сборной.

"Сборную Аргентины уже не боятся. Не считая Месси, аргентинских футболистов уже не воспринимают всерьез. В игре с Нигерией сборная могла пропустить 8 голов. Эта команда - хор, они способны подпевать, но солировать умеет только Месси. Глупо полагаться на Икарди, так как Игуаин в десять раз лучше" - приводит слова Марадоны Diario Popular.

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